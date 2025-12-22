Capodanno a teatro | arriva Paolo Conticini al D’Annunzio
Per tutti i latinensi che non vogliono passare la sera dell’ultimo dell’anno in casa o in piazza, e soprattutto hanno voglia di godersi al Teatro D’Annunzio uno spettacolo spumeggiante, leggero e divertente potranno farlo assistendo a “Il Mio Primo Capodanno”.Paolo Conticini (nella foto tratta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: "Il mio primo Capodanno": al D'Annunzio arriva Paolo Conticini per la notte di San Silvestro
Leggi anche: I Fatti Vostri slitta al 6 ottobre, nuovo studio e... Anna Falchi dice no a Paolo Conticini
Paolo Rossi, recital di Capodanno 2026; Brindisi sulle punte: nel teatro a Monza per Capodanno la magia dello Schiaccianoci; Capodanno al Verdi con un classico da Oscar; Concerto di Capodanno, tripudio d’arie d’opera con i Vespri e il Barbiere.
Paolo Rossi, recital di Capodanno 2026 - Per festeggiare l’arrivo del 2026, Paolo Rossi torna sul palco con un recital inedito affiancato dalla sua inseparabile band: una serata imprevedibile e coinvolgente, dove musica dal vivo, satira, ... mentelocale.it
Capodanno: gli appuntamenti in piazza; falò a Camogli e, come a Sori, a teatro - C'è chi semplicemente accende il televisore con una fetta di panettone ed ... msn.com
“Hollywood Dinner Show”. Capodanno 2026 al Teatro Studio 8 a Nettuno - presenta un evento di Capodanno senza precedenti, un Gala esclusivo ... agrpress.it
05.12.2025 LATINA: CAPODANNO CON PAOLO CONTICINI
Al Teatro San Giovanni Bosco il Capodanno dei bambini tra sorrisi, sogni e magia. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.