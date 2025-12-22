Per tutti i latinensi che non vogliono passare la sera dell’ultimo dell’anno in casa o in piazza, e soprattutto hanno voglia di godersi al Teatro D’Annunzio uno spettacolo spumeggiante, leggero e divertente potranno farlo assistendo a “Il Mio Primo Capodanno”.Paolo Conticini (nella foto tratta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Capodanno a teatro: arriva Paolo Conticini al D’Annunzio

Leggi anche: "Il mio primo Capodanno": al D'Annunzio arriva Paolo Conticini per la notte di San Silvestro

Leggi anche: I Fatti Vostri slitta al 6 ottobre, nuovo studio e... Anna Falchi dice no a Paolo Conticini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Paolo Rossi, recital di Capodanno 2026; Brindisi sulle punte: nel teatro a Monza per Capodanno la magia dello Schiaccianoci; Capodanno al Verdi con un classico da Oscar; Concerto di Capodanno, tripudio d’arie d’opera con i Vespri e il Barbiere.

Paolo Rossi, recital di Capodanno 2026 - Per festeggiare l’arrivo del 2026, Paolo Rossi torna sul palco con un recital inedito affiancato dalla sua inseparabile band: una serata imprevedibile e coinvolgente, dove musica dal vivo, satira, ... mentelocale.it

Capodanno: gli appuntamenti in piazza; falò a Camogli e, come a Sori, a teatro - C'è chi semplicemente accende il televisore con una fetta di panettone ed ... msn.com

“Hollywood Dinner Show”. Capodanno 2026 al Teatro Studio 8 a Nettuno - presenta un evento di Capodanno senza precedenti, un Gala esclusivo ... agrpress.it