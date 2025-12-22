Capodanno a Pozzuoli con Luca Sepe Giuliano Palma Veronica Simioli Shade e Febbre Italiana
Pozzuoli si prepara a salutare l’arrivo del Nuovo Anno 2026 con un grande evento musicale aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori. Il Concerto di Capodanno, in programma sul Lungomare Sandro Pertini, sarà una lunga festa all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della condivisione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Incidente a Pozzuoli: morto il 16enne Vincenzo Sepe, grave l’amico di 17 anni
Leggi anche: La Calabria nella governance del turismo italiano: riconferma per Luca Giuliano in Confindustria Alberghi
Cinque artisti per il concerto di Capodanno a Pozzuoli; Capodanno a Pozzuoli: in anteprima i nomi dei cantanti che saluteranno il 2026.
Cinque artisti per il concerto di Capodanno a Pozzuoli - Nella notte più lunga dell'anno sul palco allestito sul Lungomare ... msn.com
Mercoledì 31 Dicembre #POZZUOLI #napoli Appuntamento Ore 22:00 Ingresso Gratuito IL CAPODANNO ITALIANO @febbreitaliana Il nuovo Show che sta facendo impazzire tutta Italia Lo Show Dance italiano Una festa esplosiva..musica, color - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.