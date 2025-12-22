Pozzuoli si prepara a salutare l’arrivo del Nuovo Anno 2026 con un grande evento musicale aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori. Il Concerto di Capodanno, in programma sul Lungomare Sandro Pertini, sarà una lunga festa all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della condivisione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Capodanno a Pozzuoli con Luca Sepe, Giuliano Palma, Veronica Simioli, Shade e Febbre Italiana

Leggi anche: Incidente a Pozzuoli: morto il 16enne Vincenzo Sepe, grave l’amico di 17 anni

Leggi anche: La Calabria nella governance del turismo italiano: riconferma per Luca Giuliano in Confindustria Alberghi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cinque artisti per il concerto di Capodanno a Pozzuoli; Capodanno a Pozzuoli: in anteprima i nomi dei cantanti che saluteranno il 2026.

Cinque artisti per il concerto di Capodanno a Pozzuoli - Nella notte più lunga dell'anno sul palco allestito sul Lungomare ... msn.com