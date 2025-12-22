Capodanno 2026 a Roma | cena con vista sui fuochi o mare d’autore?

E tu, cosa fai a Capodanno? Nella Capitale l’ultima notte dell’anno è sempre una questione di scelte. C’è chi sogna di salutare il nuovo anno dall’alto, con la città illuminata e i fuochi a fare da colonna sonora, e chi preferisce affidarsi a un racconto gastronomico più intimo, fatto di sapori marini e tecnica d’autore. Il Capodanno 2026 a Roma si muove spesso lungo questa doppia traiettoria: panorami iconici da cartolina o esperienze di cucina contemporanea, per vivere San Silvestro come un vero evento da ricordare. LEGGI ANCHE: De Pas, D’Urbino, Lomazzi: al CASVA il design che ha cambiato il modo di abitare Il Vizio: brindisi sospesi sullo skyline per un Capodanno 2026 a Roma stupefacente. 🔗 Leggi su Funweek.it

