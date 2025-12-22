Capodanno 2026 a La Dolce vita in giardino | viaggio gastronomico tra crudi crostacei primi gourmet

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’appuntamento con l’evento di Capodanno organizzato dalla Dolce Vita in giardinoIl cenone di San Silvestro è attesissimo: quest’anno un viaggio gastronomico tra crudi, crostacei, primi gourmet e dolci d’autore. Live music con Alessandra & Alessandro, spettacolo di magia con Mago Kosta. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Alcara Li Fusi, viaggio gastronomico tra i funghi

Leggi anche: Arriva La Dolce Vita Orient Express, il treno di lusso che unisce golf, viaggio e paesaggi italiani

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere; Capodanno 2026 a bordo dei treni storici, l’alternativa glamour per festeggiare il nuovo anno; Oristano accende il Capodanno 2026: Fedez protagonista in Piazza Roma; Capodanno 2026 al ristorante: 50 menu e prezzi da 40 a 600 euro.

capodanno 2026 dolce vitaCapodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma - Quattro giorni di festeggiamenti in vari luoghi della città per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026: dal concerto del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito che vedrà la partecipazione straordi ... tg24.sky.it

capodanno 2026 dolce vitaNon è in città e nemmeno al mare: il Capodanno 2026 alternativo e memorabile è a bordo dei treni storici più belli del mondo - Per Capodanno 2026 ci sono treni storici che offrono esperienze uniche: 5 alternative per un viaggio indimenticabile. siviaggia.it

Cosa fare a Capodanno last minute? 5 idee davvero originali per un 2026 scoppiettante (anche low cost) - Perché abbracciare il 2026 può (e sa) anche essere low cost ... vogue.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.