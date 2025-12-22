Capo d’Orlando bilancio della programmazione 2014-2022 per il Gal Nebrodi plus
Si è svolto il 19 dicembre, presso il Centro Studi del GAL Nebrodi Plus a Capo d’Orlando, nella nuova sede di via Roma 15, l’incontro pubblico “Governare dal basso, progettare il futuro”, promosso in occasione della chiusura della programmazione PSR Sicilia 2014–2022 e dedicato alla presentazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Capo d'Orlando, completati in anticipo i lavori di messa in sicurezza della galleria sulla Provinciale 147
Leggi anche: Sopralluogo di Campagna tra le scuole di Capo d'Orlando, visita del direttore generale della Città Metropolitana
Variazione bilancio, Vda aperta 'manca la programmazione' - Valle d'Aosta aperta punta il dito contro il provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2025- ansa.it
Prenota il tuo appuntamento al numero +390941 902385! . . . #INKTATTOOs by Andrea Incognito TATTOO: PIERCING: LASER TATTOO: PMU. Via Del Piave 124, Capo d'Orlando [ME] www.inktattoos.it . . . . . . #CapodOrlando #inktattoos #inkedlife #tattooaddic - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.