Caos su Epstein, tolti (pochi) omissis.

Non si placano le polemiche sulla pubblicazione degli «Epstein file» da parte dell’amministrazione di Donald Trump, in particolare dopo che almeno 16 documenti sono scomparsi dalla pagina web relativa alle carte sull’ex finanziere pedofilo del dipartimento di Giustizia Usa. Documenti (poi ricomparsi) tra i quali c’era pure, come riporta Associated Press, una fotografia che ritrae l’attuale presidente degli Stati Uniti, svanita nel nulla meno di un giorno dopo la divulgazione. I file mancanti, disponibili venerdì e non più accessibili da sabato, includevano immagini di dipinti raffiguranti donne nude, e una che mostrava una serie di fotografie su una credenza e in dei cassetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
