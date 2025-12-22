Caos pensioni spiegato bene | cos’è cambiato nelle ultime ore e cosa succederà oggi alla Legge di Bilancio 2026

Oggi, 22 dicembre 2025, alle 9:30 del mattino la legge di Bilancio 2026 arriverà in Aula al Senato per la votazione finale. Un traguardo raggiunto dopo giorni che il sottosegretario all'Economia Federico Freni ha definito "accidentati", un eufemismo per descrivere il vero e proprio caos scoppiato nella maggioranza sul tema delle pensioni. La quarta manovra economica del governo Meloni, approvata dal Consiglio dei ministri il 17 ottobre scorso, vale complessivamente 18,7 miliardi di euro e deve essere approvata entro Natale per evitare l'esercizio provvisorio, cioè una situazione di emergenza che scatterebbe il 31 dicembre.

Malavasi, maggioranza nel caos su pensioni nessun rispetto degli italiani - "Sulle pensioni la maggioranza è nel caos e non ha avuto alcun rispetto nei confronti di chi ha lavorato una vita e fatto sacrifici per andare avanti. ansa.it

Caos pensioni in maggioranza, il governo cancella la norma sul riscatto della laurea: cosa sta succedendo - Secondo quanto si apprende salterebbe la norma sul riscatto della laurea e resterebbe quella sulle finestr ... fanpage.it

Il caos che sta segnando la legge di bilancio, le risse tra alleati, le scelte sulle pensioni, le decisioni sulle spese condominiali, i tagli alla sanità, i nuovi stanziamenti per acquistare armi, indicano le intenzioni della destra al governo. Altro che scelte a favore de - facebook.com facebook

#GovernoMeloni nel caos in cerca di tagli dell'ultimo minuto. Giorgetti allo sbando taglia pensioni e sanità. Fallisce blitz sul condono x.com

