Caos Inter Chivu la combina grossa | Pio Esposito fatto fuori

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ bufera in casa Inter, Pio Esposito fatto fuori ed i tifosi che puntano il dito contro Cristian Chivu, l’allenatore ha sbagliato. Quando una stagione promette tanto, infatti, ogni dettaglio assume un peso specifico enorme. L’Inter lo ha imparato nel modo più duro possibile, vedendo sfumare il primo trofeo dell’anno nella semifinale di Supercoppa italiana . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu post Union SG Inter: «Non ho fatto più di tanto, ho ascoltato e dato qualche carezza. Ecco cosa manca ora a Pio Esposito»

Leggi anche: Inter, Pio Esposito e Lautaro per la Champions? Chivu gestisce il gruppo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

caos inter chivu combinaInter, caos Esposito? Chivu calma gli animi: “Ecco perché non è entrato…” - L'allenatore dei nerazzurri ha dato delle motivazioni ben precise per il mancato ingresso dell'attaccante classe '05. spaziointer.it

caos inter chivu combinaPer Chivu sono guai, scoppia il caos in Arabia: Marotta non doveva farlo - Caos durante la spedizione nerazzurra in Arabia: la scelta di Marotta non è affatto piaciuta a Chivu, cosa è successo. calciomagazine.net

Caos Inter: Chivu lo sbatte fuori e lascia Appiano Gentile - C'è un big ormai fuori dai piani dell'allenatore rumeno L’Inter prepara la super sfida di domani sera contro la Lazio dopo ... diregiovani.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.