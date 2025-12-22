Caos Inter Chivu la combina grossa | Pio Esposito fatto fuori
E’ bufera in casa Inter, Pio Esposito fatto fuori ed i tifosi che puntano il dito contro Cristian Chivu, l’allenatore ha sbagliato. Quando una stagione promette tanto, infatti, ogni dettaglio assume un peso specifico enorme. L’Inter lo ha imparato nel modo più duro possibile, vedendo sfumare il primo trofeo dell’anno nella semifinale di Supercoppa italiana . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Conferenza stampa Chivu post Union SG Inter: «Non ho fatto più di tanto, ho ascoltato e dato qualche carezza. Ecco cosa manca ora a Pio Esposito»
Leggi anche: Inter, Pio Esposito e Lautaro per la Champions? Chivu gestisce il gruppo
Inter, caos Esposito? Chivu calma gli animi: “Ecco perché non è entrato…” - L'allenatore dei nerazzurri ha dato delle motivazioni ben precise per il mancato ingresso dell'attaccante classe '05. spaziointer.it
Per Chivu sono guai, scoppia il caos in Arabia: Marotta non doveva farlo - Caos durante la spedizione nerazzurra in Arabia: la scelta di Marotta non è affatto piaciuta a Chivu, cosa è successo. calciomagazine.net
Caos Inter: Chivu lo sbatte fuori e lascia Appiano Gentile - C'è un big ormai fuori dai piani dell'allenatore rumeno L’Inter prepara la super sfida di domani sera contro la Lazio dopo ... diregiovani.it
Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter (Adnkronos) - Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegna - facebook.com facebook
#InterLiverpool Caos nel post partita: i dettagli x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.