Caos Inter Chivu la combina grossa | Pio Esposito fatto fuori

Per Chivu sono guai, scoppia il caos in Arabia: Marotta non doveva farlo - Caos durante la spedizione nerazzurra in Arabia: la scelta di Marotta non è affatto piaciuta a Chivu, cosa è successo. calciomagazine.net

Caos Inter: Chivu lo sbatte fuori e lascia Appiano Gentile - C'è un big ormai fuori dai piani dell'allenatore rumeno L’Inter prepara la super sfida di domani sera contro la Lazio dopo ... diregiovani.it

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter (Adnkronos) - Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegna - facebook.com facebook

#InterLiverpool Caos nel post partita: i dettagli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.