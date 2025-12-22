Cantù le lancette tornano sul campanile ma l’orologio segna l’ora sbagliata

22 dic 2025

Chi ieri mattina, sabato 21 dicembre, ha alzato lo sguardo verso il campanile della basilica di San Paolo a Cantù si è trovato davanti a una scena quantomeno surreale: alle 8.30 l’orologio segnava mezzogiorno. La cosa non è passata inosservata a residenti e passanti, soprattutto dopo settimane di. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

