Nella settimana che conduce al Natale sono diversi i cantieri e le iniziative che contribuiranno alle modifiche della viabilità cittadina. Li elenchiamo di seguito.In occasione dell'iniziativa "In cammino verso la luce: processione per rivivere la natività di Gesù" di mercoledì 24 dicembre è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Cantieri e processioni natalizie: attenzione a come cambia la viabilità

Leggi anche: Cantieri tra A4, tangenziale e strade provinciali, come cambia la viabilità

Leggi anche: Cantieri Terzo valico: cambia la viabilità in Valpolcevera dal 24 novembre

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cantieri e processioni natalizie: attenzione a come cambia la viabilità.

Cantieri e processioni natalizie: attenzione a come cambia la viabilità - Nella settimana che conduce al Natale sono diversi i cantieri e le iniziative che contribuiranno alle modifiche della viabilità cittadina. leccotoday.it