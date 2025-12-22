Canson Capital e SIMEST entrano in Casa del Gelato

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un veicolo guidato da Canson Capital Partners, con la partecipazione di SIMEST, acquisisce il 50% di Casa del Gelato. L’operazione punta a finanziare il nuovo piano industriale e l’espansione internazionale del gruppo emiliano. 🔗 Leggi su Laverita.info

