Con il motto 'Rimuoviamo il pericolo per proteggere il domani? il sindaco di Filettino De Meis ha annunciato la demolizione di un fabbricato, una vecchia casa pericolante che stava cadendo a pezzi situata nella parte alta di Campo Staffi. Una zona che già in passato è stata oggetto di ordinanze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Campo Staffi, ruspe in azione. Abbattuto un fabbricato pericolante

