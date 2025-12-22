Campo Staffi ruspe in azione Abbattuto un fabbricato pericolante
Con il motto 'Rimuoviamo il pericolo per proteggere il domani? il sindaco di Filettino De Meis ha annunciato la demolizione di un fabbricato, una vecchia casa pericolante che stava cadendo a pezzi situata nella parte alta di Campo Staffi. Una zona che già in passato è stata oggetto di ordinanze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
