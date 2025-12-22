Campania Cesaro | Con Fico confronto concreto sulla Giunta

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Un confronto aperto, concreto e orientato alle priorità della Campania, nel segno di una visione riformista”. Così Armando Cesaro, coordinatore regionale di Italia Viva – Casa Riformista, a margine dell’incontro di oggi con Roberto Fic o, presidente della Giunta regionale della Campania. “ Nel corso del colloquio – spiega Cesaro – abbiamo avanzato proposte sia sul metodo di costruzione della squadra di governo regionale sia sui temi strategici per il futuro della Campania registrando una positiva convergenza di volontà sull’individuazione di alcuni temi centrali per la vita dei cittadini a partire dalla sanità, trasporti, tutela dell’ambiente e politiche sociali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

