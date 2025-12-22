Campania allerta gialla per temporali

La Protezione Civile della Campania ha diffuso un'allerta gialla per temporali, valida dalle 6 di martedì 23 dicembre alle 6 di mercoledì 24 dicembre. La misura si basa sulle previsioni del Centro Funzionale e mira a informare la popolazione sulle possibili condizioni meteorologiche avverse. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per ridurre eventuali rischi.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 6 di domani, martedì 23 dicembre, alle 6 di dopodomani, mercoledì 24 dicembre. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che, a scala locale, potrebbero essere anche intense. La criticità idrogeologica riguarda le seguenti zone di allerta: 1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2 – Alto Volturno e Matese; 3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 5 – Tusciano e Alto Sele; 6 – Piana Sele e Alto Cilento; 8 – Basso Cilento.

Prorogata l’allerta gialla su penisola sorrentino-amalfitana, monti si Sarno e monti Picentini

