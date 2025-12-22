Sta diventando una tappa sempre più visitata da turisti, curiosi e naturalmente pellegrini, l’esposizione fotografica che fino al 6 gennaio è allestita sul sagrato della basilica di Sant’Agata ad Asciano. Una crescente frequentazione fonte di soddisfazione per gli organizzatori. "L’idea è nata dalla collaborazione della ascianese associazione Arca in collaborazione con la locale parrocchia – spiega il presidente dell’associazione, Mario Pace –. A ispirarci è stata la recente ricorrenza della tradizione che vede la traslazione miracolosa della casa della Vergine Maria da Nazareth a Loreto (10 dicembre 1294), la quale ha dato vita alla millenaria tradizione dei pellegrinaggi verso il santuario marchigiano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cammino lauretano. Itinerario tra arte e fede

Leggi anche: Cammino, fede e cultura: Filippo Arcelloni presenta "In cammino verso me" di Lisa De Bernardini

Leggi anche: Natura, fede, storia. Il cammino tra i luoghi di Sant’Antonio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cammino lauretano. Itinerario tra arte e fede.

Cammino lauretano. Itinerario tra arte e fede - Asciano, in mostra le immagini sulle rappresentazioni sacre lungo il tracciato "Pellegrinaggio con una storia millenaria, teniamo sempre viva l’attenzione". msn.com