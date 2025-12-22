Cammino lauretano Itinerario tra arte e fede
Sta diventando una tappa sempre più visitata da turisti, curiosi e naturalmente pellegrini, l’esposizione fotografica che fino al 6 gennaio è allestita sul sagrato della basilica di Sant’Agata ad Asciano. Una crescente frequentazione fonte di soddisfazione per gli organizzatori. "L’idea è nata dalla collaborazione della ascianese associazione Arca in collaborazione con la locale parrocchia – spiega il presidente dell’associazione, Mario Pace –. A ispirarci è stata la recente ricorrenza della tradizione che vede la traslazione miracolosa della casa della Vergine Maria da Nazareth a Loreto (10 dicembre 1294), la quale ha dato vita alla millenaria tradizione dei pellegrinaggi verso il santuario marchigiano". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Cammino, fede e cultura: Filippo Arcelloni presenta "In cammino verso me" di Lisa De Bernardini
Leggi anche: Natura, fede, storia. Il cammino tra i luoghi di Sant’Antonio
Cammino lauretano. Itinerario tra arte e fede.
Cammino lauretano. Itinerario tra arte e fede - Asciano, in mostra le immagini sulle rappresentazioni sacre lungo il tracciato "Pellegrinaggio con una storia millenaria, teniamo sempre viva l’attenzione". msn.com
L'immagine della Vergine lungo il cammino lauretano ascianese, fino al 6 Gennaio 2026 Asciano - Esposizione rappresentazioni mariane lungo l'antica via di pellegrinaggio Lauretano http://www.cretesenesi.com/mobile/demos/main/item.phpcom=1&view=n - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.