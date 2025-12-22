Camminando nella selva di Fasano | natura e silenzio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camminando nella Selva di Fasano: natura e silenzio Sabato 27 dicembre | ore 09.45 Un trekking guidato attraverso i sentieri boschivi e i paesaggi verdi nel cuore della Valle d’Itria, pensato per permettere di vivere un’esperienza di contatto con la natura e di riscoprire il silenzio del bosco. L’escursione offre l’opportunità di trascorrere una mattina in un ambiente tranquillo e rigenerante, ideale per chi desidera staccare dalla frenes

camminando nella selva di fasano natura e silenzio

© Baritoday.it - Camminando nella selva di Fasano: natura e silenzio

