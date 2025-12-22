Camminando nella selva di Fasano | natura e silenzio

Camminando nella Selva di Fasano: natura e silenzio Sabato 27 dicembre | ore 09.45 Un trekking guidato attraverso i sentieri boschivi e i paesaggi verdi nel cuore della Valle d’Itria, pensato per permettere di vivere un’esperienza di contatto con la natura e di riscoprire il silenzio del bosco. L’escursione offre l’opportunità di trascorrere una mattina in un ambiente tranquillo e rigenerante, ideale per chi desidera staccare dalla frenes

Sabato 27 dicembre ore 09.45Camminando nella Selva di Fasano: natura e silenzioUn trekking guidato tra sentieri boschivi e paesaggi verdi nel cuore della Valle d’ItriaUn’escursione immersa nel verde della Selva di Fasano, tra sentieri boschivi e lievi saliscendi, pensata per vivere una. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Camminando nella selva di Fasano: natura e silenzio Leggi anche: Selva di Fasano, De Cristofaro archivia il 2025 Leggi anche: Slalom Selva di Fasano: Adriano Ricci vince con la sua Formula Gloria B5 1400 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La 64/a Coppa Selva di Fasano finisce col brivido, vince Faggioli - La 64/a Coppa Selva di Fasano è stato un fluido susseguirsi di emozionanti sfide a tinte forti, con finale da brivido che ha esaltato il tradizionale numeroso pubblico della gara pugliese organizzata ... ansa.it Cosa c’è di meglio di una serata tra buon cibo, buon vino e la magia della luna piena Anche nel 2026 al Rifugio Bocca di Selva torna l’appuntamento a 1.550 metri dove il piacere della tavola incontra il fascino della natura! Il 3 GENNAIO non perdere il - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.