Un camion ha letteralmente perso il tetto dopo essersi incagliato con un albero. È accaduto in viale della Libertà intorno alle 19 e l'incidente ha bloccato il traffico in direzione centro per diverse ore. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Non si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Camion si incaglia con un albero e "perde" il tetto, viale della Libertà in tilt dopo l'incidente

Leggi anche: Perde il controllo del deltaplano e si incaglia su un albero a 20 metri d'altezza

Leggi anche: Incidente sul viale della Libertà, con la moto contro auto in sosta: uomo ferito e traffico rallentato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Camion Amazon perde il controllo e sfiora il fiume: le immagini shock del video - Un video diffuso dalle autorità locali mostra il drammatico momento in cui un camion Amazon ha perso il controllo sulla strada bagnata, è uscito di strada e si è schiantato a Iowa City, nello stato ... notizie.tiscali.it