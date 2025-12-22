Camion in panne sulla Lecco-Bergamo traffico in tilt
Camion in panne alla rotonda di Chiuso, traffico in tilt sulla Lecco-Bergamo.È avvenuto questa mattina, lunedì 22 dicembre: il mezzo pesante è rimasto fermo all'interno della rotatoria dopo le 8, provocando così inevitabili disagi alla circolazione viabilistica lungo una tratta già solitamente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
