Un video trasmesso dall’emittente televisiva KRCR di Redding, in California, ha mostrato strade allagate dopo le forti piogge di questo fine settimana. Le autorità hanno affermato che diversi veicoli sono rimasti bloccati nell’acqua e che le squadre hanno dovuto effettuare rapidi salvataggi. Sono caduti almeno 7-15 cm di pioggia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - California, strade allagate dalla pioggia: le macchine bloccate nell’acqua

Trapani sott’acqua: pioggia, scuole e traffico in tilt; USA, piogge record e alluvioni nello Stato di Washington: l’emergenza non è finita; Usa, inondazioni nello Stato di Washington: soccorsi aerei e comunità allagate.

