Calhanoglu riprende in mano l’Inter E quel rigore in Supercoppa…

Inter News 24 Hakan Calhanoglu è pronto a riprendere in mano l’Inter dopo i problemi fisici patiti nelle ultime settimane. E quel calcio di rigore in Supercoppa italiana.. In casa Inter, lo schiaffo ricevuto a Riyadh contro il Bologna è ormai un capitolo chiuso secondo La Gazzetta dello Sport. Se il passato recente ha fatto rumore per ciò che non è accaduto — ovvero la mancata partecipazione del rigorista principe alla lotteria finale della Supercoppa — il futuro prossimo dei nerazzurri invita all’ottimismo. Il nome che accende le speranze della tifoseria è quello di Hakan Calhanoglu, il carismatico regista turco dotato di una precisione balistica millimetrica e di una visione di gioco che ne fa il vero direttore d’orchestra della mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, per Calhanoglu rientro anticipato: problemi alla mano ma non è a rischio per il derby - Salterà l’ultima gara del girone della sua Turchia contro la Spagna e si metterà a disposizione di Cristian Chivu per il derby contro ... ilmessaggero.it

Chivu: "Pio Esposito mi aveva dato disponibilità ma non volevo mandare un giocatore a calciare un rigore a freddo. La responsabilità è mia come sempre. Calhanoglu sta tornando da un infortunio proprio all'adduttore e non me lo sentivo di mandarlo a tirare s - facebook.com facebook