Calhanoglu, ci risiamo: ecco le sirene turche. Interesse da Istanbul anche per altri club, alimentando le speculazioni sul suo futuro. Dopo un’estate in cui aveva valutato diverse opzioni, il suo nome torna a comparire nelle voci di mercato, suggerendo possibili sviluppi prossimi. La situazione rimane da seguire attentamente, poiché il suo eventuale trasferimento potrebbe avere ripercussioni sulla rosa dell’Inter e sul mercato turco.

Calhanoglu. Le voci di mercato attorno a Hakan Calhanoglu tornano a farsi insistenti. Dopo un’estate in cui il centrocampista aveva realmente preso in considerazione l’idea di lasciare l’ Inter per fare ritorno in Turchia, il suo nome riemerge ora con forza nelle indiscrezioni provenienti da Istanbul. A distanza di mesi, lo scenario sembra riaprirsi con nuovi protagonisti e contatti ravvicinati. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotospor, il Fenerbahce sarebbe pronto a muoversi concretamente per il regista nerazzurro. La valutazione fissata intorno ai 15 milioni di euro renderebbe l’operazione sostenibile per il club di Istanbul, deciso a rinforzare il proprio centrocampo con un profilo di esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Ci risiamo: le emissioni di CO2 da combustibili fossili aumentano ancora (e il tempo stringe)

Leggi anche: Sinner, ci risiamo: nuovi problemi fisici a Parigi anche contro Shelton

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter, Calhanoglu delude anche in nazionale: ora il turco rischia il posto - Il play turco ha vissuto gli ultimi mesi nella bufera: dalle parole di Giusppe Marotta post Fluminense- sportmediaset.mediaset.it