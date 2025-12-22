Calenzano rinnovato il fontanello di Settimello dopo 13 anni dall’installazione
Il fontanello di via Giovanni XXIII a Calenzano è stato rinnovato dopo 13 anni dall’installazione. L'intervento, realizzato dal Comune e da Publiacqua, rappresenta un miglioramento per i cittadini, offrendo un punto di approvvigionamento idrico più funzionale e sicuro. Il nuovo fontanello sarà a disposizione della comunità per favorire l’accesso all’acqua potabile in modo pratico e sostenibile.
Firenze, 22 dicembre 2025 - È stato rinnovato il fontanello di via Giovanni XXIII. È il regalo di Natale che Comune di Calenzano e Publiacqua fanno ai cittadini. A tredici anni dalla sua installazione, il fontanello viene completamente rinnovato. Un restyling esterno ma anche e, soprattutto, interno. Il fontanello di Settimello, nel 2012, fu il terzo messo a disposizione dei cittadini del Comune di Calenzano, dopo quelli di via Don Minzoni e Carraia. Successivamente, nel 2022, era poi stato installato quello di via del Molino, portando a quattro il numero di fontanelli sul territorio comunale. Oggi, questo fontanello torna nuovo e pienamente efficiente assicurando ancora a tutti i cittadini acqua buona, sicura e di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
