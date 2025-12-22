Calenzano rinnovato il fontanello di Settimello dopo 13 anni dall’installazione

Il fontanello di via Giovanni XXIII a Calenzano è stato rinnovato dopo 13 anni dall’installazione. L'intervento, realizzato dal Comune e da Publiacqua, rappresenta un miglioramento per i cittadini, offrendo un punto di approvvigionamento idrico più funzionale e sicuro. Il nuovo fontanello sarà a disposizione della comunità per favorire l’accesso all’acqua potabile in modo pratico e sostenibile.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.