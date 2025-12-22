Calendario sport invernali 22-28 dicembre | orari gare dove vederle in tv e streaming

Il calendario degli sport invernali dal 22 al 28 dicembre offre un programma ricco di gare, con orari e risultati disponibili in tempo reale. La settimana di Natale vede comunque l’attività di diverse discipline, principalmente nel fine settimana, permettendo agli appassionati di seguire gli eventi sia in TV che in streaming. Di seguito, tutte le informazioni utili per vivere al meglio questa settimana di competizioni invernali.

Nella settimana di Natale gli sport invernali saranno comunque protagonisti, soprattutto nel weekend. Lo sci alpino è già protagonista quest’oggi con lo slalom maschile dell’Alta Badia, ma gli uomini gareggeranno anche sabato nel superG di Livigno, mentre le donne andranno a Semmering, per un gigante ed uno slalom. Lo sci di fondo vedrà scattare domenica 28 il Tour de Ski, mentre per il salto con gli sci, dopo i Campionati Italiani di martedì 23, inizieranno i Quattro Trampolini sempre domenica 28, mentre la Continental Cup sarà protagonista già da sabato 27. Per lo slittino alpino, infine, spazio alla Coppa del Mondo junior ad Obdach. 🔗 Leggi su Oasport.it

