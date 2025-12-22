Calendario artistico 2026 di Martina Franca Oggi presentazione

Di seguito il comunicato: L'Associazione Culturale "TerraMartinae" del Castrum Vetus, grazie alla collaborazione gratuita con "StampaRe" ha progettato il "Calendario Artistico di Martina Franca 2026". BLACK & WHITE (Un viaggio nella bellezza dell'architettura barocca). È composto da 12 facciate (fronte retro) + copertina, nel formato 48X32 cm su carta fotografica da 260 gr e copertina da 350 gr., confezionato con spirale metallica nera. Le immagini sono state eseguite gratuitamente dal fotografo Cosimo Semeraro, con la tecnica della stampa "Fine Art". Ogni mese è una scoperta del borgo antico, un viaggio attraverso il tempo.

Lunedì 22 Dicembre a Palazzo Ducale nella Sala degli Uccelli (Salotto Cinese) alle ore 18,30 sarà presentato il "Calendario Artistico di Martina Franca 2026. Un viaggio nella bellezza dell'architettura barocca" progettato dall'Associazione Culturale "TerraM

