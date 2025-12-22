Caldas SC e Sporting Braga si giocano un posto nei quarti di finale della Coppa di Portogallo con una sfida su gara secca in programma al Campo da Mata. I Pelicanos mlitano in Liga 3 e non sono nemmeno tra i club migliori, anzi lo scorso anno si sono salvati per una manciata di punti, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Caldas SC-Sporting Braga (Coppa di Portogallo, 23-12-2025 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici

