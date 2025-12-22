Caldas SC-Sporting Braga Coppa di Portogallo 23-12-2025 ore 19 | 45 | formazioni quote pronostici
L'incontro tra Caldas SC e Sporting Braga, valido per la Coppa di Portogallo, si terrà il 23 dicembre 2025 alle ore 19:45 al Campo da Mata. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici su questa partita a eliminazione diretta, che potrebbe aprire la strada ai quarti di finale.
Caldas SC e Sporting Braga si giocano un posto nei quarti di finale della Coppa di Portogallo con una sfida su gara secca in programma al Campo da Mata. I Pelicanos mlitano in Liga 3 e non sono nemmeno tra i club migliori, anzi lo scorso anno si sono salvati per una manciata di punti, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Caldas SC x SC Braga: antevisão, ausências e onzes prováveis - Após as passagens de FC Porto, Benfica e Sporting e da surpreendente eliminação do Vitória SC, o SC Braga entra em c ... msn.com
Carlos Vicens quer “energia extra” do Sporting de Braga nas Caldas - Carlos Vicens considerou que este é o jogo indicado para o SC Braga voltar aos triunfos, mas frisou o facto de ser um jogo que vai exigir uma “energia extra”. ominho.pt
