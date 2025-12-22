L'incontro tra Caldas SC e Sporting Braga, valido per la Coppa di Portogallo, si terrà il 23 dicembre 2025 alle ore 19:45 al Campo da Mata. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici su questa partita a eliminazione diretta, che potrebbe aprire la strada ai quarti di finale.

Caldas SC e Sporting Braga si giocano un posto nei quarti di finale della Coppa di Portogallo con una sfida su gara secca in programma al Campo da Mata. I Pelicanos mlitano in Liga 3 e non sono nemmeno tra i club migliori, anzi lo scorso anno si sono salvati per una manciata di punti, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Caldas SC-Sporting Braga (Coppa di Portogallo, 23-12-2025 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Caldas SC-Sporting Braga (Coppa di Portogallo, 23-12-2025 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: SC Farense-Benfica (Coppa di Portogallo, 17-12-2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Aquile favoritissime per il passaggio del turno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Campioni Ducati in festa, nella sede di Borgo Panigale; Caldas SC-Sporting Braga (Coppa di Portogallo, 23-12-2025 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici; Caldas SC-Sporting Braga Coppa di Portogallo 23-12-2025 ore 19 | 45 | formazioni quote pronostici; Pronostico Caldas - Sporting Braga - Taca de Portugal.

Caldas SC x SC Braga: antevisão, ausências e onzes prováveis - Após as passagens de FC Porto, Benfica e Sporting e da surpreendente eliminação do Vitória SC, o SC Braga entra em c ... msn.com