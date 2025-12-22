Calciomercato Verona: l’Inter punta Giovane e Belghali per rinforzare la rosa Il Calciomercato Verona entra nel vivo e l’Inter osserva con grande attenzione i talenti della squadra scaligera. Tra i profili monitorati dai nerazzurri figurano l’attaccante brasiliano Giovane e l’esterno algerino Rafìk Belghali, due giocatori che stanno brillando in questa prima parte di stagione e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Verona, una big vuole portare via sia Giovane che un altro giocatore gialloblu. Il punto

La Juventus guarda al Verona: non solo Orban e Giovane, ecco l’altro profilo che attira le big - Secondo il quotidiano l’Arena, Belghali interessa molto alla dirigenza bianconera, tant’è che di recente ci sarebbe stato un contatto con la società gialloblu per chiedere alcune informazioni. calciomercato.it