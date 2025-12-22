Calciomercato Roma indiscrezione su Ferguson | ipotesi di scambio con Lucca?

Dopo l’ennesimo big match perso, la Roma proverà a concludere il 2025 con una vittoria nella sfida in programma lunedì 29 dicembre con il Genoa. A gennaio sarà poi tempo di calciomercato, con i giallorossi che continuano a cercare di rinforzare il proprio reparto offensivo. La principale pista è quella che porta a Zirkzee, ma l’olandese potrebbe non essere l’unico ad arrivare, visto che il club capitolino starebbe ragionando anche su altre alternative. Lucca sotto osservazione. Le difficoltà di Ferguson ed il rapporto con Gasperini potrebbero spingere l’irlandese ad un addio già nel corso del mese di gennaio, con la possibilità che la Roma trovi rimedio in un altro attaccante militante in Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

