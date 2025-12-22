Calciomercato Milan: è tutto fatto! Fullkrug verso la firma, tutto pronto per il suo arrivo in rossoneri. I dettagli Il mercato del Milan si infiamma con un’accelerazione improvvisa e decisiva. Come riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, l’affare che porterà Niclas Füllkrug in rossonero è ormai chiuso. La dirigenza ha spinto sull’acceleratore nelle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, ci siamo! Tutto fatto per il colpo Fullkrug! Già fissato il suo arrivo a Milano: le ultimissime

Leggi anche: Fullkrug al Milan: ci siamo! Ecco quando può arrivare. Calciomercato chiuso in attacco?

Leggi anche: Calciomercato Milan, arriva Füllkrug: operazione ‘low cost’, visite mediche in arrivo. Le ultime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tare: A Maignan piace stare al Milan, al Milan piace avere Maignan. Attacco? Se sarà possibile migliorare, lo faremo; Milan-Fullkrug, ci siamo: le cifre dell'affare; Mercato Milan, svolta sul futuro di Mike Maignan; Milan, Theo Hernandez dice tutto: Non volevo andare via ma mi avrebbero messo fuori rosa. Senza Maldini è cambiato tutto, non ero sereno. Su Furlani, la testa di Leao e il rinnovo di Maignan.

Il Milan guarda a un attaccante di livello internazionale per rinforzare il reparto offensivo - Il Milan guarda a un attaccante di livello internazionale per rinforzare il reparto offensivo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Calciomercato Milan potrebbe presto entrare in una f ... calcionews24.com