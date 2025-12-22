Calciomercato la soluzione individuata dal Milan per il dopo Maignan può far discutere | sembra che …
Il Milan, per il calciomercato estivo 2026, dovrà cercare un nuovo portiere, visto che Mike Maignan - in scadenza di contratto a fine stagione - non firmerà il rinnovo: ecco le ultime notizie, che parlano di un'idea pazzesca venuta in società. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, il derby della Madonnina contro l’Inter inizia fuori dal campo! Per il dopo Maignan le idee sono chiare: le ultime
Leggi anche: Calciomercato.com – Milan-Roma, clamoroso: l’arbitro Guida dà un calcio a Saelemaekers che gli esulta in faccia dopo il rigore parato da Maignan a Dybala
Milan, pressing su Fullkrug: per il CorSera Zirkzee costa troppo e Icardi non convince.
Calciomercato Milan, Tare ha individuato il difensore: la chiusura è attesa nei primi giorni di gennaio. Ecco il nome - Il punto sulla trattativa con il Chelsea per il difensore Il calciomercato del Milan entra nel vivo e prende con dec ... calcionews24.com
Calciomercato Milan, individuato il nuovo bomber per Allegri: gioca in Ligue 1 - Il Milan intensifica il pressing per il giovane bomber: Igli Tare ha scelto l’attaccante della Ligue 1 come nuovo centravanti rossonero. spaziomilan.it
Milan vicino a Füllkrug: accordo con il West Ham, cifre e tempi per il debutto - Milan, trattativa avanzata per Füllkrug dal West Ham: prestito con riscatto, cifre e possibile debutto in Serie A. milanosportiva.com
La #Lazio in questo #calciomercato va alla ricerca di un esterno offensivo e il nome nuovo per i biancocelesti è quello di #Gudmundsson. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, #Gudmundsson rappresenta una soluzione per l'attacco della #Lazio. - facebook.com facebook
Albert #Gudmundsson può già lasciare la #Fiorentina a gennaio Sono già in corso i primi sondaggi per cercar di trovare una soluzione @MatteMoretto #Calciomercato #Transfers x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.