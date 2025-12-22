Calciomercato Juventus i bianconeri preparano il terreno per un colpo in attacco? Svelata la strategia per questa sessione di gennaio | il punto

Calciomercato Juventus, la dirigenza monitora le punte a caccia di occasioni: l’innesto è possibile ma non considerato urgente come gli altri reparti. Le strategie del calciomercato della Juventus per l’imminente sessione invernale sono in fase di attenta definizione negli uffici della Continassa. Mentre l’attenzione mediatica e le urgenze tecniche sembrano concentrarsi in maniera massiccia sul centrocampo e sulla difesa, settori dove la coperta è oggettivamente corta, la dirigenza bianconera mantiene comunque un occhio vigile anche sulle dinamiche del reparto avanzato. L’indiscrezione rilanciata dall’edizione odierna di Tuttosport aiuta a chiarire la posizione esatta del club riguardo all’eventuale acquisto di una nuova punta: non si tratta di una necessità imperativa o di vita o di morte, ma di una porta che resta socchiusa in attesa dell’incastro giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

