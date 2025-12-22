Calciomercato Juventus | De Vrij ‘complica’ i piani bianconeri? Quell’incastro potrebbe far saltare questo affare…Cosa sta accadendo
Calciomercato Juventus: De Vrij rischia di complicare i piani bianconeri. C’è un incastro che può far saltare questo affare.Cosa sta succedendo. Nonostante la maglia da titolare indossata nella semifinale di Supercoppa — complice l’infortunio occorso a Francesco Acerbi – il destino di Stefan De Vrij a Milano appare appeso a un filo sempre più sottile. Il centrale olandese ha il contratto in scadenza al termine della stagione, ma le dinamiche del mercato potrebbero anticipare i saluti già nella finestra di gennaio ormai alle porte. L’ansia Mondiale e la richiesta di cessione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla base del malumore di De Vrij non ci sarebbe una questione economica, bensì puramente tecnica e prospettica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter: c'è Muharemovic se parte De Vrij. Juve, idea Mandas se Perin va al Genoa; Tuttosport - De Vrij vuole lasciare l'Inter a gennaio: occhio a Benfica, Nottingham Forest e Bologna; Calciomercato di gennaio, il punto sulle big di serie A: Fullkrug per il Milan, Inter e Juve occhio ai rinnovi, al Napoli piace Mainoo; Non solo Frattesi, anche De Vrij vuole lasciare l’Inter! In Spagna: c’è il Barça su Bastoni, ma Ausilio....
Muharemovic, occhio all'Inter: i nerazzurri puntano il bosniaco per il post De Vrij - Accostato alla Juventus in sede di calciomercato in vista della sessione invernale, Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 della nazionale bosniaca e del Sassuolo, sarebbe ... tuttojuve.com
Calciomercato, l’ex Lazio de Vrij sempre più vicino a lasciare l’Inter: potrebbe sfidare i biancocelesti con questa squadra - Il difensore olandese potrebbe sfidare la Lazio con la maglia del Bologna L’avventura di Stefan de Vrij con la maglia dell’Inter sembra ormai ... lazionews24.com
Inter su Muharemovic a gennaio se parte De Vrij. Juventus: idea Mandas se Perin va al Genoa. Milan: per la difesa obiettivi Joe Gomez e Disasi - Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero pronti a correre ai ripari a gennaio in caso di addio di De Vrij. eurosport.it
MERCATO Juve: Tensione Spalletti Comolli ?Assalto al Bayern! Ecco il Colpo! ?
Calciomercato Juventus, Vlahovic e la questione rinnovo: qual è la situazione #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Vlahovic #Juventus x.com
Davide Frattesi resta un obiettivo della Juventus per il calciomercato invernale Come riportato da Sky Sport, l'Inter però non ha intenzione di cederlo in saldo a una diretta concorrente Ecco perché per cederlo alla Juventus, ma in genereale, i neraz - facebook.com facebook
