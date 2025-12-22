Calciomercato Juventus, Spalletti vuole quell’obiettivo ma ora spunta il Fenerbahçe: si ragiona sulla base di proposte da almeno 30 milioni. Le dinamiche del calciomercato Juventus si intrecciano nuovamente con quelle dei rivali nerazzurri in un copione che sembra ripetersi identico a un anno di distanza. Al centro della scena c’è ancora Davide Frattesi, il cui futuro all’Inter appare sempre più nebuloso. Nonostante l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Cristian Chivu, il centrocampista romano non è riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di riserva di lusso. Il minutaggio limitato, proprio in una stagione cruciale, sta spingendo l’ex Sassuolo a valutare seriamente l’addio a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Turchia: il Fenerbahce si inserisce prepotentemente nella corsa all’obiettivo di Comolli! Cosa succede

Leggi anche: Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Turchia: Osimhen sta convincendo quell’ex obiettivo bianconero per l’attacco! Ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Caprile primo obiettivo, la Roma s’inserisce nella corsa per un obiettivo nerazzurro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juventus, Yildiz sbaglia tutto e chiede scusa: cos'è successo con la Turchia - Il giocatore della Juventus non ha brillato con la Turchia ma la sua nazionale è riuscita comunque a vincere prenotando così un posto agli spareggi. calciomercato.com

Calciomercato Juventus, Vlahovic e la questione rinnovo: qual è la situazione #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Vlahovic #Juventus x.com

Davide Frattesi resta un obiettivo della Juventus per il calciomercato invernale Come riportato da Sky Sport, l'Inter però non ha intenzione di cederlo in saldo a una diretta concorrente Ecco perché per cederlo alla Juventus, ma in genereale, i neraz - facebook.com facebook