Calciomercato Juventus clamoroso dalla Turchia | il Fenerbahce si inserisce prepotentemente nella corsa all’obiettivo di Comolli! Cosa succede

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus, Spalletti vuole quell’obiettivo ma ora spunta il Fenerbahçe: si ragiona sulla base di proposte da almeno 30 milioni. Le dinamiche del  calciomercato Juventus  si intrecciano nuovamente con quelle dei rivali nerazzurri in un copione che sembra ripetersi identico a un anno di distanza. Al centro della scena c’è ancora  Davide Frattesi, il cui futuro all’Inter appare sempre più nebuloso. Nonostante l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di  Cristian Chivu, il centrocampista romano non è riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di riserva di lusso. Il minutaggio limitato, proprio in una stagione cruciale, sta spingendo l’ex Sassuolo a valutare seriamente l’addio a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus clamoroso dalla turchia il fenerbahce si inserisce prepotentemente nella corsa all8217obiettivo di comolli cosa succede

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Turchia: il Fenerbahce si inserisce prepotentemente nella corsa all’obiettivo di Comolli! Cosa succede

Leggi anche: Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Turchia: Osimhen sta convincendo quell’ex obiettivo bianconero per l’attacco! Ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Caprile primo obiettivo, la Roma s’inserisce nella corsa per un obiettivo nerazzurro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juventus, Yildiz sbaglia tutto e chiede scusa: cos'è successo con la Turchia - Il giocatore della Juventus non ha brillato con la Turchia ma la sua nazionale è riuscita comunque a vincere prenotando così un posto agli spareggi. calciomercato.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.