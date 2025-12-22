Calciomercato Juve, Sky: no dei bianconeri a scambio Thuram Frattesi. Al massimo si valuta questa soluzione per il nerazzurro. Il mercato della Juventus continua a gravitare attorno al nome di Davide Frattesi, profilo che sembra sposarsi perfettamente con le esigenze tattiche di Luciano Spalletti. Negli studi di Sky Sport, il giornalista Marco Demicheli ha fatto il punto della situazione, delineando i contorni di un interesse che, pur essendo concreto dal punto di vista tecnico, deve ancora scontrarsi con le dinamiche interne dei due club. Secondo Sky la stima dell’allenatore bianconero nei confronti del centrocampista nerazzurro ha radici profonde, risalenti al periodo in cui i due condividevano l’esperienza in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Sky: no dei bianconeri a scambio Thuram-Frattesi. Al massimo si valuta questa soluzione

Leggi anche: Calciomercato Juve: intreccio Frattesi Thuram con l’Inter? Rivelazione di Moretto sui movimenti a centrocampo dei bianconeri… Cosa succede

Leggi anche: Calciomercato Inter, da Frattesi alla Juve allo scambio con Khephren Thuram: Chiellini dice tutto!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juventus-Roma LIVE; Boiata assurda, Regole che non ci sono e la Juve che con Yildiz nasconde: l'analisi a Sky; Juventus, Comolli cerca rinforzi: occhi puntati su Hojbjerg, Schlager e Belghali; Juventus-Roma: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Marchetti (Sky): "La Juventus deve blindare Yildiz, altrimenti è aggredibilissimo" - L'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato della situazione di Kenan Yildiz, che sta cercando un nuovo accordo con la Juventus per rinnovare il suo contratto in ... tuttojuve.com