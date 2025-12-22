Calciomercato Juve LIVE | un club di Serie A piomba su Miretti Gabriel Jesus può sbarcare in Italia

Seguite con noi le principali novità del calciomercato della Juventus, aggiornate in tempo reale. In questa sessione, si parla di un interesse di un altro club di Serie A per Miretti e della possibilità di vedere Gabriel Jesus in Italia. Restate aggiornati per scoprire tutte le evoluzioni delle trattative e le eventuali conferme o smentite.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tra paletti del Fair Play e necessità di Spalletti: ecco cosa cerca la Juve a gennaio; Calciomercato Juve: spunta l'altra priorità! Comolli, scontenti alla porta e il colpo si fa così; Serie A, cessione Juventus – Nuovi voci sui bianconeri: c’è l’Arabia; Juventus, Joao Mario può partire: è nel mirino di diversi club in Premier League.

