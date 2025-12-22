Il presidente della Beneamata Giuseppe Marotta non ha chiuso completamente la porta. I nerazzurri a gennaio metteranno mano al portafoglio per puntellare la rosa di mister Chivu? Valutazioni di calciomercato che l’ Inter dovrà fare anche in ottica 202627: in tal senso si seguirà la pista che porta a Dodo della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, occasione Dodo sulla destra?

Leggi anche: Mercato Inter, casting per la fascia destra: dal sogno Palestra all’occasione Dodò. Tutti i nomi per sostituire Dumfries

Leggi anche: Calciomercato Inter, nella rosa dei nomi per la fascia destra spunta anche quello di Dodò: l’assist può arrivare da…

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Inter, dubbi sulla fascia destra: Luis Henrique non convince, i tre nomi per il mercato di gennaio; Da Fullkrug a Raspadori, i 5 rumors che vi siete persi in settimana; SM – Fiorentina, via i big? L’Inter tiene d’occhio Dodò; Inter, e se il grande colpo arrivasse subito? “C’è un nome in scadenza 2027 e che non rinnova”.

Rivoluzione Fiorentina a gennaio: spunta l’affare con l’Inter - Fiorentina sarà rivoluzione nel prossimo calciomercato di gennaio. calciomercato.it