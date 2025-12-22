Calciomercato Inter Muhaermovic arriva solo in questo caso

Inter News 24 Calciomercato Inter, il difensore centrale del Sassuolo Muhaermovic piace parecchio ma arriverebbe a Milano solamente in questo caso. La dirigenza della Beneamata ha iniziato le grandi manovre per rinnovare il pacchetto arretrato, puntando con decisione sulla linea verde. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome caldo è quello di Tarik Muharemovic, centrale bosniaco di proprietà del Sassuolo ma con un passato nella Juventus. Il giovane difensore, 22 anni compiuti a febbraio, piace ai nerazzurri per la sua estrema duttilità: può infatti agire sia come centrale puro che come alternativa a sinistra per Alessandro Bastoni, il talentuoso pilastro azzurro dai piedi educati, attualmente in una fase di rendimento altalenante.

Difesa, l’Inter corre ai ripari: Muharemovic può arrivare già a gennaio! E De Vrij… - I nerazzurri sono pronti a intervenire per rinforzare e ringiovanire il proprio reparto arretrato: il bosniaco è in cima alla lista ... msn.com

Inter su Muharemovic: la risposta di Carnevali - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha confermato l'interesse di diversi club importanti per Amer Muharemovic, giovane difensore neroverde finito nel mirino dell'Inter per rinfor ... passioneinter.com

Calciomercato Inter, Josep Martinez può tornare a casa cessione in arrivo

Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter nel corso del calciomercato invernale Come riportato da Sky Sport, il calciatore piace molto alla Juventus e a Luciano Spalletti, ma l'Inter non ha intenzione di cederlo in saldo a una diretta concorrente Ecco - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Ordoñez e Stankovic, Bruges come incubatrice nerazzurra Nel cuore delle Fiandre, dove il calcio si fonde con la nebbia e la disciplina tattica, il Club Bruges ha costruito un laboratorio di talenti. Due nomi, o x.com

