Calciomercato Inter LIVE | idea Konaté a zero? L’annuncio dell’agente di Josep Martinez sul futuro del proprio assistito il sogno ambizioso tra i pali

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo aggiornamento sul calciomercato dell'Inter, vengono riportate le ultime notizie e le trattative in corso. Tra le possibili novità, si discute anche di un interesse per Konaté a parametro zero e delle parole dell’agente di Josep Martinez sul futuro del portiere. Di seguito, approfondiamo le principali indiscrezioni e gli sviluppi più recenti.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live idea konat233 a zero l8217annuncio dell8217agente di josep martinez sul futuro del proprio assistito il sogno ambizioso tra i pali

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: idea Konaté a zero? L’annuncio dell’agente di Josep Martinez sul futuro del proprio assistito, il sogno ambizioso tra i pali

Leggi anche: Josep Martinez, nuova certezza tra i pali dell’Inter: da Riad segnali forti per il futuro

Leggi anche: Josep Martinez torna tra i pali dopo l’incidente. E’ lui il portiere del futuro per l’Inter? L’analisi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter: c'è Muharemovic se parte De Vrij. Juve, idea Mandas se Perin va al Genoa; Raddoppiano i Thuram? Juve, idea Frattesi. L'Inter ora apre ma chiede Khephren; Serie A, Calciomercato Inter – Idee chiare per il dopo Dumfries: il prescelto; SM – Mercato, l’Inter cambia idea? Per gennaio occhio a una nuova situazione.

calciomercato inter live ideaCalciomercato Inter, spunta l’occasione dal Barcellona: Christensen proposto anche ai club italiani - Calciomercato Inter, idea dal Barcellona per la difesa: un profilo di esperienza messo sul tavolo anche in Italia Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, l’Inter valuta con attenzione le possibili o ... calcionews24.com

calciomercato inter live ideaSM – Mercato, l’Inter cambia idea? Per gennaio occhio a una nuova situazione - L'aggiornamento su quelli che potrebbero essere i movimenti dei nerazzurri nella sessione invernale di calciomercato ... msn.com

Calciomercato Inter News/ Adeyemi l’ultima idea di Marotta, Guendouzi in caso di partenze (20 novembre 2025) - Mattéo Guendouzi è l'obiettivo di gennaio La stagione nerazzurra sta proseguendo secondo i piani della dirigenza con ... ilsussidiario.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.