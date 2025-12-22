Calciomercato Inter il Fenerbahce su Davide Frattesi? La situazione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il portale turco Fanatik in ottica  calciomercato  il Fenerbahce sarebbe interessato a un pezzo dell’argenteria di casa  Inter: stiamo parlando della mezzala romana  Davide Frattesi. Una pista poco credibile Le trattative in terra ottomano hanno una particolarità. L’abbiamo imparato a conoscere nella scorsa estate durante la  turconovela  legata al possibile – a un certo punto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter il fenerbahce su davide frattesi la situazione

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il Fenerbahce su Davide Frattesi? La situazione

Leggi anche: Calciomercato Inter, De Laurentis punta forte su Davide Frattesi per gennaio: le ultime novità

Leggi anche: Calciomercato Inter, De Maggio rivela il retroscena: «Il Napoli ha acceso i riflettori su Davide Frattesi»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sky – Juve vuole Frattesi. Prestito secco? Mai. Le condizioni non trattabili dell’Inter.

calciomercato inter fenerbahce davideInter, caso Frattesi: non solo la Juve sul centrocampista, si fa avanti un club straniero - Inter Frattesi, mercato in fermento: alla Juventus si aggiunge una forte candidatura dall’estero. calcionews24.com

calciomercato inter fenerbahce davideIn Turchia sono sicuri: “Il Fenerbahce vuole Frattesi: i dettagli. E l’Inter potrebbe…” - Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter durante il mercato di gennaio: Fanatik, portale turco, lo accosta al Fenebrahce ... msn.com

Frattesi e un futuro tutto da scrivere: l'Inter può cederlo lontano dall'Italia, spunta l'opzione turca del Fenerbahce - Per Frattesi si fa strada la possibilità di una cessione all'estero da parte dell'Inter: il centrocampista è finito nel mirino del Fenerbahce. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.