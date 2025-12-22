Calciomercato Inter doppio colpo per Chivu? Occhio all’intreccio con Frattesi per arrivare a 2 obiettivi!
Sul fronte del calciomercato dell’Inter emergono indiscrezioni riguardo a due possibili acquisti, con un possibile coinvolgimento di Chivu e un intreccio con Frattesi. La società nerazzurra sta valutando diversi profili per rafforzare la rosa e raggiungere i propri obiettivi stagionali. Restano da seguire gli sviluppi delle trattative e le decisioni ufficiali.
Inter News 24 Calciomercato Inter, doppio colpo per Chivu? Occhio all’intreccio con Frattesi per arrivare a 2 obiettivi in entrata!. L’ Inter scalda i motori in vista della finestra invernale di trasferimenti. La dirigenza di Viale della Liberazione ha recepito le necessità del tecnico Cristian Chivu, che richiede rinforzi mirati per puntellare una rosa apparsa corta in alcuni reparti chiave. L’obiettivo è intervenire con decisione soprattutto sulla linea difensiva e sulle corsie laterali, zone dove la Beneamata ha mostrato maggiore sofferenza nella prima parte di stagione. A fare il punto sulle manovre interiste è il giornalista Enzo Bucchioni che, intervenuto sulle colonne di TMW, ha delineato i profili cerchiati in rosso sul taccuino di Marotta e Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com
