Calciomercato Inter casting per la porta | non solo Vicario e Caprile c’è un sogno ancora più ambizioso!

Il calciomercato dell'Inter si concentra sulla ricerca di un portiere affidabile, coinvolgendo diversi profili tra cui Vicario e Caprile. Tuttavia, la dirigenza ha nel mirino anche un nome di livello superiore, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa e garantire stabilità tra i pali. La scelta finale sarà determinata da vari fattori, tra cui le trattative e le disponibilità economiche. Tra i candidati c’è un nome che rappresenta un vero sogno per i tifosi e la società.

Inter News 24 Calciomercato Inter, casting per la porta: non solo Vicario e Caprile, c’è un sogno ancora più ambizioso tra i pali! Il nome. Tra i numerosi dossier aperti sulla scrivania della dirigenza di Viale della Liberazione, quello relativo alla custodia della porta assume ormai una priorità assoluta in vista della prossima estate. Con l’esperto estremo difensore svizzero Yann Sommer destinato molto probabilmente a salutare Milano al termine della stagione corrente, l’ Inter si trova costretta a pianificare con estrema cura il futuro tra i pali. Al centro delle valutazioni dello staff tecnico c’è attualmente Josep Martinez: il portiere spagnolo, prelevato dal Genoa per un investimento importante di 15 milioni, non ha ancora convinto appieno l’ambiente e non ha acquisito lo status di titolare indiscusso della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, casting per la porta: non solo Vicario e Caprile, c’è un sogno ancora più ambizioso! Leggi anche: Calciomercato Inter, non solo Vicario: per la porta spunta un nome ancora più grosso Leggi anche: Caprile, Atubolu o Suzuki: Inter, si apre il casting per la porta. Ma chi è il più adatto? La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato Inter occasione Dodo sulla destra?; Atubolu Inter il portiere del Friburgo in pole per la porta del futuro | Oaktree detta la linea; Calciomercato Inter Oaktree spegne gli entusiasmi su Vicario | il preferito dalla proprietà è un altro!; Maignan Inter il portiere rompe il silenzio sul proprio futuro | So che fa parlare ma non mi disturba! Vi dico questo. Mercato, per il Corsera oltre a Caprile e Vicario l’Inter in porta ha un sogno clamoroso - Secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro sta sondando diversi nomi per la porta e avrebbe anche un sogno clamoroso in quel ruolo ... msn.com Calciomercato Inter, spunta l’idea Maignan per il dopo-Sommer: suggestione clamorosa nel casting dei portieri - Sommer: suggestione clamorosa nel casting dei portieri Il Calciomercato Inter entra nella sua fase più calda e uno dei dossier prioritari riguard ... calcionews24.com

Calciomercato Inter: Vicario scelto per il dopo Sommer, la sua volontà può fare la differenza - Calciomercato Inter: Vicario scelto per il dopo Sommer, la sua volontà può fare la differenza Il Calciomercato Inter entra già nel vivo in vista della prossima estate e una delle priorità assolute del ... calcionews24.com

Davide Frattesi resta un obiettivo della Juventus per il calciomercato invernale Come riportato da Sky Sport, l'Inter però non ha intenzione di cederlo in saldo a una diretta concorrente Ecco perché per cederlo alla Juventus, ma in genereale, i neraz - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Ordoñez e Stankovic, Bruges come incubatrice nerazzurra Nel cuore delle Fiandre, dove il calcio si fonde con la nebbia e la disciplina tattica, il Club Bruges ha costruito un laboratorio di talenti. Due nomi, o x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.