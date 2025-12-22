Calciomercato | da Zirkzee a Frattesi ecco i nomi più caldi per le squadre italiane
Manca sempre meno all'inizio della finestra invernale del calciomercato, previsto per il 2 gennaio. Un mese di trattative e colpi di scena: ecco i nomi più caldi nel mirino delle squadre italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Milan, c'è Fullkrug per sostituire Gimenez. Juve, non solo Frattesi a centrocampo; VIDEO. Massara: Zirkzee e Raspadori? Coglieremo le opportunità; Juventus, occhi su Xaver Schlager del Lipsia per il centrocampo. Video; Milan in cerca di attaccanti? C'è un nome per il mercato di gennaio.
Roma, Zirkzee è l’obiettivo numero uno per l’attacco. In lista anche Lucca, Raspadori e Beto - La Roma continua a lavorare per cercare di consegnare il prima possibile un attaccante a Gasperini: l'obiettivo numero uno è Zirkzee ... gianlucadimarzio.com
Milan, c'è Fullkrug per sostituire Gimenez. Juventus, non solo Frattesi a centrocampo.La Roma sogna Zirkzee - Il tedesco Fullkrug, in uscita dal West Ham, è il primo nome sulla lista di Tare. eurosport.it
Calciomercato Roma News/ Scambio Konè-Frattesi ancora possibile, Zirkzee un’occasione? (17 ottobre 2025) - Il nome più caldo in questa direzione pare essere quello di Josha Zirkzee, giocatore che si è affermato proprio in Italia vestendo la maglia del Bologna ma che adesso non sta invece brillando granche ... ilsussidiario.net
#Zirkzee più #Raspadori: la #Roma non cambia priorità sul calciomercato. L'olandese è considerato l'obiettivo principale e il più vicino. Piace a #Massara e a #Gasperini, ha da tempo dato la sua disponibilità ai giallorossi ed è in attesa del via libera dello U x.com
MILAN, DOPO FULLKRUG SPUNTA ZIRKZEE! MA DIPENDE DA NKUNKU... #Zirkzee #Milan #Calciomercato #SkySport #Nkunku #Allegri #Roma - facebook.com facebook
