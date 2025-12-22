Manca sempre meno all'inizio della finestra invernale del calciomercato, previsto per il 2 gennaio. Un mese di trattative e colpi di scena: ecco i nomi più caldi nel mirino delle squadre italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Calciomercato: da Zirkzee a Frattesi, ecco i nomi più caldi per le squadre italiane

Milan, c'è Fullkrug per sostituire Gimenez. Juve, non solo Frattesi a centrocampo; VIDEO. Massara: Zirkzee e Raspadori? Coglieremo le opportunità; Juventus, occhi su Xaver Schlager del Lipsia per il centrocampo. Video; Milan in cerca di attaccanti? C'è un nome per il mercato di gennaio.

Roma, Zirkzee è l’obiettivo numero uno per l’attacco. In lista anche Lucca, Raspadori e Beto - La Roma continua a lavorare per cercare di consegnare il prima possibile un attaccante a Gasperini: l'obiettivo numero uno è Zirkzee ... gianlucadimarzio.com