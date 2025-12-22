Il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana 2023 battendo il Bologna 2-0 a Riyad. La partita si è disputata all’Al-Awwal Park e ha visto protagonista David Neres, autore di una doppietta decisiva per la conquista del trofeo. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per il club partenopeo, che si conferma tra le squadre più competitive della stagione.

All’ Al-Awwal Park di Riyad è il Napoli a conquistare la Supercoppa Italiana di calcio. Nell’atto conclusivo sul rettangolo verde saudita, la compagine partenopea si è imposta contro il Bologna 2-0. Una partita in cui la squadra di Antonio Conte si è rivelata superiore e si è imposta con merito grazie a una doppietta del brasiliano David Neres al 39? e al 57?. PRIMO TEMPO – Il Napoli si dispone con il 3-4-3: Milinkovi?-Savi?; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Højlund, Elmas. Il Bologna di Vincenzo Italiano risponde con il 4-2-3-1: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, una doppietta di David Neres regala la Supercoppa Italiana al Napoli: Bologna sconfitto a Riyad

Leggi anche: Supercoppa a Riyad: vince il Napoli. Bologna battuto (2-0) con doppietta di Neres. Quarta finale persa da Italiano

Leggi anche: Supercoppa Italiana, vince il Napoli: la doppietta di Neres stende il Bologna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calcio, Neres e Hojlund portano il Napoli in finale di Supercoppa Italiana. Milan tramortito; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund lanciano gli azzurri in finale; Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale.

David Neres abbatte il Bologna, il Napoli vince la Supercoppa - Il Napoli vince per la terza volta la Supercoppa italiana battendo il Bologna per nella finale disputata al King Saud University Stadium di Riyad. msn.com