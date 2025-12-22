Il campionato di Seconda Categoria nel girone G prosegue con risultati equilibrati e poche reti segnate. Nella quattordicesima giornata, si registra un trend di scarsa prolificità offensiva, con solo quindici gol complessivi. L'Atletico Cascina, con la vittoria di oggi, si conferma tra le protagoniste della stagione, raggiungendo la terza vittoria consecutiva e consolidando la propria posizione in classifica.

Pisa 22 dicembre 2025 – Solo quindici le reti segnate nella quattordicesima giornata di andata del girone G del campionato di Seconda Categoria. Una giornata che ha visto solo tre vittorie, peraltro tutte per la squadra di casa, e ben cinque pareggi in gare molto molto equilibrate. Delle quindici reti realizzate, quasi un quinto è stato realizzato allo Stadio Comunale “Simone Redini” di Cascina, e tutte dalla squadra di casa di mister Simonetti, autentica protagonista nella sfida interna contro i malcapitati avversari della Sanromanese, travolta con un terribile poker: 4 – 0. A segno Ventavoli, D’Alessio, Amoroso ed Ascione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Seconda: Atletico Cascina, terza vittoria consecutiva

