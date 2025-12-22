Calcio dilettanti Guastalla Puianello e Plaza specialiste di Coppa
Guastalla, Puianello e Plaza si confermano specialiste di Coppa nella domenica pre-natalizia. Per la Coppa Emilia di Prima categoria, i rossoblù di mister Cani staccano il pass per i quarti di finale espugnando il terreno modenese del San Damaso, grazie ad un’ottima ripresa, e riscattano in parte l’andamento altalenante del campionato chiuso in quarta piazza al giro di boa. Di Lorenzo si guadagna una punizione battuta da Mezzana su cui Bo irrompe di testa per il vantaggio al 67’, quindi al 73’ un rinvio del guardiano Martignoni innesca in fascia Martino il cui cross trova la deviazione vincente del puntero Ferati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
