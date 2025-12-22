Calcio Champagne e concerto di Natale gli eventi di questo lunedì

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 22 dicembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

