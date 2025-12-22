Calcio a 5 Italia | la Finlandia uno specchietto di quello che potrà succedere agli Europei 2026

Il 2025 della nazionale italiana di calcio a 5 si è chiuso a Genzano con l’1-1, in amichevole, contro la Finlandia. Un pareggio per certi versi inatteso per gli azzurri, da leggere con attenzione per capire le indicazioni che porterà in dote verso gli Europei 2026. Musumeci e compagni si aspettavano di cogliere una vittoria, inutile nasconderlo. La mancata affermazione casalinga rappresenta un fattore di “delusione”. Di contro però c’è da sottolineare come gli uomini di Salvo Samperi abbiano creato occasioni in abbodanza senza riuscire a sfruttarle. Cinismo e cattiveria agonistica: l’Italia non ne ha mai avute in abbondanza, anche se soprattutto nello spareggio con il Kazakistan, in particolare nella gara in trasferta, si era vista un’importante predisposizione a tutto questo, sia nelle chance sottoporta sia nella disputa dei duelli in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

