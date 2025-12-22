Cagliari novità per il mercato di gennaio | concessa una deroga speciale Ecco tutto ciò che c’è da sapere
Calciomercato Cagliari, arriva la deroga per l’inverno: cosa cambia e tutte le informazioni utili. Le ultimissime Una novità di rilievo cambia le prospettive del calciomercato in vista dell’imminente sessione invernale. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, la FIGC ha concesso una deroga speciale a due club di Serie A: Cagliari e Milan. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Ora è ufficiale, i nuovi acquisti di Milan e Cagliari potranno giocare il 2 gennaio - it, la Lega di Serie A ha concesso a Milan e Cagliari una deroga sull'utilizzo di nuovi acquisti qualora questi venissero tesserati il ... milannews.it
Milan-Fullkrug, c'è la deroga della Figc: può giocare già il 2 gennaio contro il Cagliari - Grazie a una deroga ad hoc in arrivo dalla Figc (che vale per tutti) Fullkrug potrà già debuttare con la maglia del Milan nella gara con il Cagliari di venerdì 2 ... msn.com
Mercato Cagliari, prima l’attacco o la difesa? Il piano di Angelozzi verso gennaio - Mercato Cagliari, il direttore sportivo dei rossoblù sta valutando diversi giocatori in vista dell’inizio della sessione invernale. cagliarinews24.com
