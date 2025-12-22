Calciomercato Cagliari, arriva la deroga per l’inverno: cosa cambia e tutte le informazioni utili. Le ultimissime Una novità di rilievo cambia le prospettive del calciomercato in vista dell’imminente sessione invernale. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, la FIGC ha concesso una deroga speciale a due club di Serie A: Cagliari e Milan. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari, novità per il mercato di gennaio: concessa una deroga speciale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Leggi anche: Treno della Neve da Roma: tutto ciò che devi sapere per il viaggio di gennaio 2026

Leggi anche: Milan-Pisa, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno.

Ora è ufficiale, i nuovi acquisti di Milan e Cagliari potranno giocare il 2 gennaio - it, la Lega di Serie A ha concesso a Milan e Cagliari una deroga sull'utilizzo di nuovi acquisti qualora questi venissero tesserati il ... milannews.it