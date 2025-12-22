Caduta Libera il campione Enrico lascia dopo 25 puntate | Sognavo un quiz con Scotti dai tempi di Passaparola

Il campione di Caduta Libera eliminato dopo 25 puntate e quasi 100mila euro vinti. Prima di lasciare gli studi ha ricordato il predecessore di Max Giusti e ringraziato il nuovo padrone di casa: "Mi ha fatto piacere essere il tuo primo campione". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ferdinando Sallustio, re di Passaparola: “Vinsi 352 mila euro. Con una risposta costrinsi Scotti a togliersi le scarpe” Leggi anche: Francesco protagonista a ‘Caduta Libera’: il ‘cuore impegnato’ di Benevento sfida il campione Enrico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caduta Libera, il campione Enrico Villanova vince 96 mila euro al gioco finale; Caduta Libera, eliminato il campione Enrico Villanova dopo 25 puntate: quanto ha vinto il 36enne in gara sia con Gerry Scotti che con...; Enrico Villanova ancora campione di Caduta Libera: ha già vinto più di 190 mila euro; Caduta Libera 19 dicembre, Enrico si conferma campione e sfida il gioco finale: quanto ha vinto. Caduta Libera, il campione Enrico lascia dopo 25 puntate: “Sognavo un quiz con Scotti dai tempi di Passaparola” - Prima di lasciare gli studi ha ricordato il predecessore di Max Giusti e ringraziato il nuovo padrone di casa: “Mi ha ... fanpage.it

Caduta libera, eliminato il campione Enrico Villanova dopo 25 puntate: quanto ha vinto il 36enne in gara sia con Gerry Scotti che con Max Giusti - Enrico Villanova ha perso la corona di campione di Caduta Libera, che aveva conservato anche con il passaggio di testimone da Gerry Scotti a Max Giusti. msn.com

"Caduta Libera", il campione Enrico vince 96 mila euro al gioco finale - Il concorrente, arrivato al gioco finale "Sei vincente" è riuscito a completare la scalata che lo ha ... msn.com

