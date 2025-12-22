Cadde in mare mentre pescava polpi l' autopsia conferma | il 28enne è annegato

Asfissia da annegamento. Esattamente per come era emerso in sede di ispezione cadaverica, effettuata nella tragica mattinata dello scorso 12 dicembre, il ventottenne Angelo Piazza di Porto Empedocle è morto per annegamento. Una tragedia consumatasi, sulla spiaggia del viale Mediterraneo, dove. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

cadde mare mentre pescavaUomo di 28 anni muore annegato mentre pescava polpi - Un ventottenne di Porto Empedocle è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi. 98zero.com

cadde mare mentre pescavaChi era Angelo Piazza, il 28enne morto a Porto Empedocle mentre pescava polpi: cosa è successo? - Tra quelle onde, nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 2025, ha trovat ... alphabetcity.it

Tragedia nell’Agrigentino: 28enne cade in mare mentre pesca e muore - PORTO EMEPDOCLE (AGRIGENTO) – Un ventottenne, Angelo Piazza di Porto Empedocle, comune della provincia di Agrigento, è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi. livesicilia.it

