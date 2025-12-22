Cadde in mare mentre pescava polpi l' autopsia conferma | il 28enne è annegato

Asfissia da annegamento. Esattamente per come era emerso in sede di ispezione cadaverica, effettuata nella tragica mattinata dello scorso 12 dicembre, il ventottenne Angelo Piazza di Porto Empedocle è morto per annegamento. Una tragedia consumatasi, sulla spiaggia del viale Mediterraneo, dove. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Cadde in mare mentre pescava polpi, l'autopsia conferma: il 28enne è annegato Leggi anche: Cade in mare mentre pesca polpi, 28enne annegato nell'Agrigentino Leggi anche: Cade in mare a causa di un malore mentre pesca polpi e affoga: morto ventottenne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cade in mare a causa di un malore mentre pesca polpi e affoga: morto ventottenne; Annega mentre pesca polpi a Porto Empedocle: le immagini del recupero del cadavere. Uomo di 28 anni muore annegato mentre pescava polpi - Un ventottenne di Porto Empedocle è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi. 98zero.com

Chi era Angelo Piazza, il 28enne morto a Porto Empedocle mentre pescava polpi: cosa è successo? - Tra quelle onde, nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 2025, ha trovat ... alphabetcity.it

Tragedia nell’Agrigentino: 28enne cade in mare mentre pesca e muore - PORTO EMEPDOCLE (AGRIGENTO) – Un ventottenne, Angelo Piazza di Porto Empedocle, comune della provincia di Agrigento, è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi. livesicilia.it

ANTEPRIMA PUNTATA – ACCADDE OGGI IN UK (13 DICEMBRE) - Una giornata che racconta il cambiamento urbano, le svolte energetiche e le tensioni sociali della Gran Bretagna contemporanea. 1904 – Entra in servizio il primo treno elettrico sulla - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.